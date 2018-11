Everton krijgt straf na overtreden wet jeugdspelers

Het Engelse Everton is vrijdag gestraft, waardoor het de komende twee seizoenen geen jeugdspelers mag aantrekken.

Het Engelse Everton mag geen jeugdspelers aantrekken de komende twee seizoenen, die jeugdspelers mogen daarvoor ook niet bij een andere Engelse ploeg hebben gespeeld. De nieuwe werkgever van Marcel Brands heeft deze straf opgelegd gekregen omdat het ten minste zes spelers heeft geprobeerd naar de club te lokken.

Het Engelse nieuwsblad The Daily Telegraph zou weten dat de club een speler van 12 a 13 jaar een huurwoning heeft aangeboden en een maandelijkse toelage van 700 euro. Hoofdscout Martin Waldron kwam hier achter en stopte per direct de onderhandelingen met het talent, wat later voor Manchester United koos.

Hoofdscout Martin Waldron is momenteel op non actief gesteld en Everton stelt een intern onderzoek in.

