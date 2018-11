Donderdagavond kwam naar buiten dat PSG in het verleden getinte jeugdspelers heeft geweerd, enkel om hun afkomst.

Vervolg: PSG heeft het zwaar: 'Beschuldiging discriminatie'

Dit kwam naar buiten nadat enkele scouts foutief zouden hebben gehandeld in het verleden, waardoor PSG een intern onderzoek gaat starten. Volgens Mediapart (Football leaks) hebben scouts tussen 2013 en 2018 de etniciteit van de jeugdspelers vermeld op de formulieren.

De spelers moesten invullen waar ze vandaan kwamen, waardoor de scout bijvoorbeeld de 13-jarige Yann Gboho positief hebben beoordeeld en alleen om zijn huiskleur hebben afgewezen.

Bovendien heeft Mediaparts documenten in handen waarin staat dat scout Marc Westerloppe van mening was dat PSG een betere balens zou moeten vinden. 'Er is een probleem wat betreft de oriëntatie van de club. Er is evenwicht nodig, want er zijn te veel West-Indiërs en Afrikanen in Parijs en omstreken.'

PSG ontkent in alles en laat weten hier niks mee te maken te hebben, het zou het werk zijn van individuen die in de jeugdopleiding geheim te werk zouden zijn gegaan. Wel heeft PSG mogelijk de wet overtreden, waardoor een intern onderzoek uitkomst moet bieden.

