Horrorblessure Welbeck bij Arsenal tegen Sporting

Het is het Londense Arsenal gelukt om de knock out fase van de Europa League te bewerkstelligen, al moest het daar diep voor gaan tegen Sporting donderdagavond.

Arsenal speelde doelpuntloos gelijk tegen Sporting in de vierde groepswedstrijd van de Europa League groepsfase, waardoor The Gunners zeker zijn van een plek in knock out fase van de Europa League. Het is nu aan Sporting om uit te vechten met Vorskla Poltava en Qarabag wie er met Arsenal meegaat.

Arsenal raakte in de eerste helft Welbeck kwijt, die een zware blessur opgelopen heeft. Welbeck kwam tijdens een duel verkeerd neer, waardoor er direct medische hulp nodig was. Welbeck sprong op bij een voorzet van Stephan Lichtsteiner, waardoor hij verkeerd neerkwam.

Hierbij blesseerde hij zichzelf aan zijn enkel, die mogelijk gebroken is. Per brancard moest Welbeck het veld worden afgedragen. De wedstrijd werd uitgespeeld maar er werd niet meer gescoord, waardoor The Gunners nu 10 punten hebben na 4 duels en zeker zijn van Europese overwintering.

