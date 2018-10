Koeman en V.d Weerden blijven well werkzaam bij Fenerbahce

Waar Phillip Cocu zondagavond na een nieuwe zeperd van Fenerbahce op straat werd gezet, mochten assistenten Erwin Koeman en Chris van der Weerden voorlopig blijven zitten bij de Turkse grootmacht.

Waar V.d Weerden een persoonlijke vriend is van Cocu, mag de assistent voorlopig blijven zitten bij de Turkse grootmacht. Ook Erwin Koeman die later werd aangesteld als assistent, blijft werkzaam bij de Turkse club.

Beide heren mochten maandag de training leiden in aanloop naar de topper met Galatasaray. De verwachting is ook dat Erwin Koeman als eindverantwoordelijke aankomend weekend op de bank zit in het duel met Galatasaray, waar V.d Weerden dan zijn assistent zal zijn.

Voorzitter Ali Koç liet zondag al doorschemeren dat Cocu een jaarsalaris meekrijgt als ontslagvergoeding.

