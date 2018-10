Voetbalwereld in schok na helikopter crash eigenaar Leicester City

Vichai Srivaddhanaprabha overleedt zondagavond na het neerstorten van zijn helikopter op de parkeerplaats van het stadion van Leicester City.

Naast eigenaar Srivaddhanaprabha waren er nog vier dodelijke slachtoffers te betreuren, waar de voetbalwereld nu geschokt reageert op het ongeluk. Nursara Suknamai en Kaveporn Punpare (twee stafleden van Srivaddhanaprabha), piloot Eric Swaffer en passagier Izabela Roza Lechowicz (ook werkzaam als piloot) overleden ook evenals de eigenaar.

Het League Cup duel van komende dinsdag met Southampton is van de planning gehaald, daar waar vele spelers niet weten hoe ze moeten reageren na het heftige ongeluk.

Jamie Vardy noemt Srivaddhanaprabha 'een legende, een man met een groot hart en de ziel van Leicester City' en bedankt hem evenals Harry Maguire voor alles wat hij voor hen heeft gedaan. Doelman Kasper Schmeichel richt uitgebreid het woord tot Srivaddhanaprabha, die volgens hem een unieke man was.

'Ik ben nog nooit een man als jou tegengekomen. Jouw harde werk, toewijding, passie, vriendelijkheid en extreme generositeit waren onovertroffen,' liet doelman Schmeichel weten. 'Je had tijd voor iedereen en raakte idereen. Het maakte niet uit wie je was, jij maakte tijd voor ze. Ik heb je altijd bewonderd als leider, als vader en als man.'

Doelman Schmeichel is trots op hoe de club is gevormt en hoe hij in 2016 zijn naam mocht waarmaken binnen de club. 'Je hebt voetbal veranderd. Voorgoed! Je gaf hoop aan iedereen en liet zien dat het onmogelijke mogelijk was, niet alleen aan onze fans maar aan alle fans van sport over de hele wereld! Dat hebben niet veel mensen gedaan. Toen je me aantrok in 2011, zei je tegen me dat we in zes jaar in de Champions League zouden spelen en grootste dingen zouden doen. Je inspireerde me en ik geloofde in je.'

That was the most difficult @BBCMOTD I’ve ever hosted. Thoughts are with everyone at Leicester City. A terrible tragedy. Heartbreaking. — Gary Lineker (@GaryLineker) 27 oktober 2018

A truly sad day for football. My thoughts and prayers are with the family and friends of those who tragically passed away. #LCFC — Mohamed Salah (@MoSalah) 28 oktober 2018

Everyone at #MUFC is deeply saddened to learn that the Leicester City chairman and four fellow passengers have lost their lives following last night's tragic incident. Our deepest condolences are with their families, friends and those connected to the club. — Manchester United (@ManUtd) 28 oktober 2018

