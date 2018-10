De interesse op Ajax doelman Andre Onana begint langzamerhand toe te nemen, nu wil het Engelse Tottenham zich versterken met de Ajacied.

Vervolg: Onana in beeld bij Engels Tottenham Hotspur

Afgelopen zomer was het Franse Olympique Marseille nog concreet voor de goalie van de Amsterdammers, waar nu het Engelse Tottenham zich ook meldt voor de doelman. Onana gaf afgelopen zomer wel aan een stap hogerop te willen maken, maar mocht jl zomer niet vertrekken uit Amsterdam.

Dit seizoen laat Onana zich zien op het hoogste niveau in de Champions League, waar hij tegen Benfica en AEK zelfs de nul wist te houden. Dit zorgt ervoor dat de interesse in de Ajax goalie toeneemt.

De vraag is alleen hoe Tottenham de komst van Onana bestempeld, omdat LIoris de eerste goalie is en Vorm de reservedoelman bij de Londenaren is.

Onana in beeld bij Engels Tottenham Hotspur

Een korte samenvatting: De interesse op Ajax doelman Andre Onana begint langzamerhand toe te nemen, nu wil het Engelse Tottenham zich versterken met de Ajacied..