Feyenoord verdediger St. Juste kreeg zondag in het duel met Ajax al vroeg de rode kaart nadat de VAR ingreep, daags na het treffen komt de KNVB met het schikkingsvoorstel.

Vervolg: St. Juste moet drie duels brommen na rode kaart in Klassieker

Binnen vijf minuten kreeg St. Juste al de rode kaart nadat de VAR arbiter Kuipers hielp in plaats van geel rood te geven. Feyenoord verloor de Klassieker kansloos, daar waar St. Juste na afloop nog met Van Bronckhorst een stevig gesprek voerde, 'Morgen ga ik sowieso met Jerry praten. Je kunt niet in topwedstrijden met tien man komen te staan. Qua agressie kun je een aantal kanten opgaan. Je hebt gezonde agressie en passie, maar je moet niet over het randje gaan. Dat heb ik vooraf ook gezegd tegen de spelers: "speel met verstand." Of ik teleurgesteld ben in St. Juste? Ja.'

Door de schorsing is de 22-jarige St. Juste in ieder geval het komende bekerduel tegen ADO geschorst, ook de competitieduels tegen VVV en Heracles Almelo gaan aan hem voorbij.

St. Juste moet drie duels brommen na rode kaart in Klassieker

Een korte samenvatting: Feyenoord verdediger St. Juste kreeg zondag in het duel met Ajax al vroeg de rode kaart nadat de VAR ingreep, daags na het treffen komt de KNVB met het schikkingsvoorstel..