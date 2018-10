Afgelopen zomer zette Ronaldo de transferwereld op zijn kop, de Portugees verliet het Spaanse Real Madrid.

Vervolg: Gebrek aan waardering reden vertrek Ronaldo bij Real Madrid

Niemand wist nu precies wat de exacte reden voor het vertrek van de Portugees was, maar Ronaldo doet nu zelf een boekje open over zijn vertrekrenenen. Te weinig waardering van president Florentino Pérez was de druppel voor de Portugees, die afgelopen zomer in Turijn neerstreek bij Juventus.

In gesprek met France Football laat Ronaldo weten dat de houding van de club naar hem was veranderd, en dat de band zodanig was beschadigd dat een vertrek aan de orde was. 'Ik voelde het binnen de club, vooral van de president. Hij zag mij niet meer als de speler die ik voor hem was in het begin. In de eerste vier of vijf jaar in Madrid werd ik behandeld als Cristiano Ronaldo. Daarna werd dat minder. De president keek met andere ogen naar mij. Ik was niet meer onmisbaar voor hem, als je begrijpt wat ik bedoel.'

Ronaldo had met Perez een afspraak over een nieuw contract met flike salarisverhoging, maar daar ging het Ronaldo niet om. De president kwam volgens Ronaldo de afspraak ook niet na. 'Als het om het geld zou zijn gegaan, was ik naar China vertrokken. Daar kon ik vijf keer zoveel verdienen als bij Real Madrid en Juventus. Ik kwam niet naar Juve voor het geld. Ik verdien hier hetzelfde als in Madrid, misschien wel minder.'

'Het verschil is simpelweg dat Juventus mij echt wilde hebben. Dat vertelde club aan mij en ook op andere manieren werd dat duidelijk gemaakt,' aldus Ronaldo die het betreurt dat er een hele soap van is gemaakt. 'Soms keek ik naar het nieuws en dan werd er gemeld dat ik om een vertrek gevraagd had. Dat klopte maar voor een deel. De waarheid is dat ik vooral het gevoel had dat de president me niet tegen zou houden.'

Daarbij kwam ook nog eens het vertrek van trainer Zidane, wat niet goed viel bij Ronaldo, 'Mijn beslissing om te vertrekken is niet gebaseerd op zijn vertrek. Tegelijkertijd liet zijn vertrek wel aan mij zien dat de situatie bij de club veranderde. Het bevestigde het gevoel dat ik al had.'

Gebrek aan waardering reden vertrek Ronaldo bij Real Madrid

Een korte samenvatting: Afgelopen zomer zette Ronaldo de transferwereld op zijn kop, de Portugees verliet het Spaanse Real Madrid..