Ajax verdediger Matthijs de Ligt was allerminst tevreden met de 3-0 zege op Feyenoord in de Klassieker zondagmiddag, waar De Ligt genoeg aan te merken had op de zege.

Vervolg: Ajacied De Ligt: 'Hele slechte Klassieker, vooral de tweede helft'

Zes minuten speelde Feyenoord goed mee, toen de VAR besloot Kuipers te attenderen op de overtreding van St Juste, die met rood naar de kant moest. 'Ze zetten hoog druk, dat hadden we ook wel verwacht. We dachten al niet dat ze massaal naar achteren zouden lopen,' aldus de verdediger in gesprek met FOX.

'Na die rode kaart moesten we iets meer risico nemen, dat gaf de trainer ook aan.' Ajax kon gemakkelijk weglopen van het tiental van Feyenoord, maar de gezapige tweede helft was een doorn in het oog van De Ligt, 'Ik denk dat we onszelf zeker wat kunnen verwijten. Die 3-0 oogt heel gemakkelijk, maar de tweede helft was héél slecht. We verloren de bal heel simpel, schakelden niet meer om, Feyenoord kon zelfs nog een paar keer counteren. Dat mag niet gebeuren, de tweede helft was ondermaats.'

Ajacied De Ligt: 'Hele slechte Klassieker, vooral de tweede helft'

Een korte samenvatting: Ajax verdediger Matthijs de Ligt was allerminst tevreden met de 3-0 zege op Feyenoord in de Klassieker zondagmiddag, waar De Ligt genoeg aan te merken had op de zege..