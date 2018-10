Ajax heeft zondag op halve kracht de eerste Klassieker van het seizoen in de eigen Arena weten te winnen. Al na enkele minuten stond Feyenoord met 10 man, waardoor het een makkelijke prooi voor Ajax werd.

Vervolg: Ajax heeft geen kind aan tiental Feyenoord in eerste Klassieker

Waar Ajax met doelman Onana aan de aftrap begon, was het Feyenoord dat met een extra zwaar middenveld aan de aftrap kwam. Alleen was de Klassieker na 6 minuten al geen Klassieker meer na de rode kaart voor St Juste (snelste ooit). St Juste ging door op Tagliafico en kwam met geel weg, alleen werd arbiter Kuipers door de VAR geatteerd om te gaan kijken, waarna het toch rood werd.

🔴 | #Feyenoord moet al heel vroeg met tien man verder. St. Juste pakt de snelste rode kaart in De Klassieker in de Eredivisie ooit. #ajafey #klassieker https://t.co/BAlN9qTGjQ pic.twitter.com/bEalEgah7W — FOX Sports (@FOXSportsnl) October 28, 2018

Daarna leek het eenrichtingsverkeer voor de Amsterdammers, wat in de 21e minuut leidde tot de eerste echte kans van Ziyech toen een vrije trap van de lijn werd gehaald. Daarna was het doelman Bijlow die een schot van Frenkie de Jong liet glippen en de fout herstelde, maar de bal was al over de lijn.

Daarna draaide Ajax de duimschroeven aan en was het Ziyech die nog voor rust de score verdubbelde door diagonaal binnen te schieten. Na rust was het voor Feyenoord vooral tegenhouden, waar kansen van Dolberg en V.d Beek er niet ingingen,

Ook een treffer van David Neres werd afgekeurd wegens buitenspel, maar die 3-0 kwam er toch nog. Een onderschepping van Neres en een bal op het hoofd van Tadic zorgde voor de eindstand, waardoor Ajax op halve kracht de overwinning binnenhaalde en Feyenoord op 5 punten achterstand zet.

Ajax heeft geen kind aan tiental Feyenoord in eerste Klassieker

Een korte samenvatting: Ajax heeft zondag op halve kracht de eerste Klassieker van het seizoen in de eigen Arena weten te winnen. Al na enkele minuten stond Feyenoord met 10 man, waardoor het een makkelijke prooi voor Ajax werd..