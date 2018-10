Zaterdagavond was Memphis als invaller opnieuw belangrijk voor Olympiqque Lyon, in het duel met Angers was de aanvaller goed voor de 2-0.

Vervolg: Depay schikt zich niet in reserverol: Iedere week moet ik spelen

Lyon won het duel met 2-1, waar de aanvaller na afloop niet onder banken of stoelen schoof dat hij baalde van zijn invalbeurt. 'Ik word er een beetje moe van om elke keer te horen dat ik het verschil heb gemaakt,' aldus Memphis in gesprek met L'equipe.

Trainer Genesio liet ook weten dat hij de reactie van Memphis snapt, 'Ik voel me niet altijd een gerespecteerde speler. Ik klaar de klus elke keer, ben mentaal sterk. Ik moet de beslissingen van de trainer accepteren, maar ik verdien beter. Ik zou elke wedstrijd moeten spelen.'

Depay schikt zich niet in reserverol: Iedere week moet ik spelen

Een korte samenvatting: Zaterdagavond was Memphis als invaller opnieuw belangrijk voor Olympiqque Lyon, in het duel met Angers was de aanvaller goed voor de 2-0..