Dinsdagavond verloor het Portugese Benfica in de slotfase van Ajax in de Champions League, de club is de klap uit Amsterdam nog allerminst te boven.

Vervolg: Benfica na Ajax verlies ook tegen Belenenses onderuit

Benfica ging zaterdagavond tegen middenmotor Belenenses opnieuw ten onder, ditmaal met 2-0. En dat terwijl de koppositie voor het grijpen lag voor Benfica bij winst op middenmotor Belenenses, maar dat was dus niet het geval.

Benfica kreeg na 30 minuten de kans op de score te openen vanaf de stip, maar Eduardo Salvio faalde. En dat terwijl amper vijf minuten later aan de andere kant de strafschop er wel inging via Eduardo Henrique, waardoor Belenenses op voorsprong kwam.

Net voor rust wist Alhassane Keita de score te verdubbelen, waardoor Benfica in de tweede helft de klap niet meer te boven kwam en de koppositie liet voor wat het was.

