'Het was de eerste keer dat we tegenslag hadden. Het was onze eigen schuld. We brachten FC Groningen in de wedstrijd,' liet Van Bommel weten na afloop in gesprek met FOX Sports. PSV had het moeilijk op bezoek bij FC Groningen, waar Dumfries de winst over de streep moest trekken.

'Daar was ik echt kwaad over. Dat kan niet. Dat is soms makkelijk gezegd, maar het ging om dingen die ons houvast geven. Het had ook met concentratie te maken.' Van Bommel zag dat spelers afspraken niet nakwamen, waardoor PSV het zichzelf moeilijk maakte.

'Dat was ons enige goede moment in de eerste helft. De tweede helft was beter. Toen stonden we 'hoger' op het veld. Je probeert dingen te veranderen om alsnog te winnen. Dat valt nu al een aantal keren goed uit dit seizoen,' liet Van Bommel weten na de 1-1 van Donyell Malen. Opnieuw kroop PSV door het oog van de naald na de late winnende treffer van Dumfries.

Van Bommel voor eerste keer echt boos op selecctie

