Denzel Dumfries was tegen FC Groningen de matchwinnaar, maar de back van PSV hield eigenlijk al rekening met puntverlies.

Vervolg: Dumfries had geen vertrouwen in goede afloop tegen Groningen

PSV keek vijf minuten voor tijd nog tegen een 1-1 stand aan, waarna Dumfries zelf de bal oppikte op de eigen helft en mocht oversteken. Uiteindelijjk schoof hij de bal onder doelman Padt door waardoor PSV er met de 1-2 overwinning vandoor ging.

'In andere wedstrijden had ik altijd het gevoel dat het wel goed zou komen, dat gevoel had ik tegen FC Groningen niet', bekent Dumfries bij FOX Sports. 'Ze speelden goed, maar daarom is het des te lekkerder dat je alsnog met drie punten naar huis gaat.' PSV is na 10 speelronden nog steeds ongeslagen en heeft het de volle buit.

'Het was een zware wedstrijd. We moeten het bij onszelf zoeken. We wisten van tevoren dat het hier een zware avond zou worden. Ze klapten erop, maar dat moeten wij ook doen. We lieten het na,' liet een kritische Dumfries weten. De back zorgde dus voor de euforie bij PSV, 'Op een gegeven moment zag je de benen opengaan en dan schiet je de bal er maar doorheen.'

PSV kwam op achterstand door een te makkelijk gegeven strafschop na een overtreding van aanvaller Luuk de Jong, 'Volgens mij werd ik door hem vastgehouden. Hij trekt mij een beetje naar beneden. Ik val eerst en neem hem mee in mijn val.'

Waar Luuk de Jong liet weten dat het wellicht de slechtste wedstrijd tot nu toe was voor PSV dit seizoen, 'Het was zeker niet goed. Tot de goal van FC Groningen waren we onszelf niet. Gelukkig maakten we nog voor rust de 1-1, anders waren ze met veel vertrouwen de kleedkamer uitgekomen. In de tweede helft probeerden we te drukken en kregen we kansjes. Gelukkig maakte Dumfries hem.'

Dumfries had geen vertrouwen in goede afloop tegen Groningen

Een korte samenvatting: Denzel Dumfries was tegen FC Groningen de matchwinnaar, maar de back van PSV hield eigenlijk al rekening met puntverlies..