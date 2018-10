De eigenaar van Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, zat in de helikopter die zaterdagavond na de wedstrijd tussen West Ham United en Leicester City probeerde op te stijgen maar het na het opstijgen begaf en neerstortte.

Vervolg: Helikopterongeluk in Leicester: Eigenaar Leicester City in helikopter

Het ongeluk gebeurde ongeveer kwart over tien (Nederlandse tijd).

De eigenaar van Leicester en OH Leuven uit België was al sinds 2010 de eigenaar van Leicester en zag zijn club onder de Italiaanse trainer Claudio Ranieri zelfs kampioen worden. Er wordt nu echter gevreesd voor het leven van de Thaise miljardair. Diverse journalisten melden al dat de eigenaar is omgekomen bij het ongeluk.

Leicester City wil niet op de zaken vooruit lopen en kondigt alleen een persconferentie aan die spoedig zal plaatsvinden.

Oud-doelman Peter Shilton sprak met de Mirror en zag het allemaal vlak voor zich gebeuren: 'We zijn allebei in shock, het gebeurde vlak voor ons. We weten niet wat er is gebeurt. Het is verschrikkelijk.'

Leicester zal de komende uren de politie van Leicestershire assisteren.

A Leicester City spokesman said: “We are assisting Leicestershire Police and the emergency services in dealing with a major incident at King Power Stadium. The Club will issue a more detailed statement once further information has been established.” — Leicester City (@LCFC) 27 oktober 2018

Helikopterongeluk in Leicester: Eigenaar Leicester City in helikopter

Een korte samenvatting: De eigenaar van Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, zat in de helikopter die zaterdagavond na de wedstrijd tussen West Ham United en Leicester City probeerde op te stijgen maar het na het opstijgen begaf en neerstortte..