PSV komt op laatste moment heel goed weg tegen Groningen

In de tiende speelronde van de Eredivisie neemt het in crisis verkerende FC Groningen het op tegen de koploper PSV. De pechvogel Danny Buijs wil tegen de topclub drie belangrijke punten pakken terwijl Mark van Bommel hoopt uit te kunnen lopen door de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord.

PSV startte in hun eigen 4-3-3 en Buijs koos nu voor een 4-1-2-1-2, hij moet koste wat kost een overwinning eruit slepen wil hij uit de onderkant van de Eredivisie kruipen. Groningen koos voorin voor Jannik Pohl en de Ajax-huurling Mateo Cassierra. In de aanvoer van passes stond Ritsu Doan daar pal achter en Samir Memišević als centrale middenvelder dáár weer achter. Ook talent Ludovit Reis had weer een basisplaats veroverd.

Bij PSV stonden Donyell Malen, Luuk de Jong en Hirving Lozano voorin met Pablo Rosario, Gastón Pereiro en Jorrit Hendrix daar achter opgesteld. Ook achterin geen wijzigingen bij PSV.

PSV begon inspiratieloos en Nick Viergever en Daniel Schwaab hadden achterin ook geen gelukkige dag. De voorhoede van de Eindhovenaren had hier en daar wat kansen maar Lozano en De Jong speelden beide ook geen geweldige eerste helft. Groningen haalde hier wat kansen uit en Memišević en Doan hadden hun opleving. Net voor rust veroorzaakte Rosario een penalty die eerst nog werd teruggekeken door de VAR, scheidsrechter Danny Makkelie wist het namelijk niet zeker maar gaf hem uiteindelijk wel en daar wist Memišević wel raad mee; 1-0 Groningen net voor rust.

Toch duurde de euforie niet lang, PSV stoomde op via Denzel Dumfries en diezelfde speler kon de bal heerlijk voorgeven op Malen, laatstgenoemde had er dan ook geen problemen mee om zo – wederom net voor rust – de 1-1 binnen te tikken.

In de tweede helft werd het allemaal wat spannender en PSV had wat meer kansen. Sergio Padt redde Groningen nog een keer goed en PSV trok het gehele spel naar zich toe met meerdere schoten op doel. Invaller Érick Gutiérrez probeerde het ook nog met enkele doelpogingen maar dat wilde nog niet lukken. Net voor tijd met welgeteld vier minuten reguliere tijd op de klok dook daar Dumfries op in de versnelling na een knullige actie van Groningen en hij besloot zelf maar af te ronden en schoof de bal zo onder Padt; 2-1 PSV.

Net voor tijd komt de ploeg van Van Bommel dus goed weg met een zege en kan het met een gerust hart kijken naar De Klassieker van zondagmiddag. PSV komt op tien zeges op rij en voor de club is dat een flinke stap richting de titel.

