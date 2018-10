Feyenoord moet met een plan komen om Ajax te bestrijden, de trainer van de Rotterdammers voelt dat zijn team niet machteloos staat.

Vervolg: Gio: We zijn zeker niet kansloos tegen Ajax zondag

Of Van Persie met Jorgensen nu voorin achter elkaar speelt, Gio wil nog niets prijsgeven voor het duel zondag, 'We zullen het zien. Of zal ik hier maar meteen mijn basisopstelling prijsgeven.'

Feyenoord zal met een strijdplan moeten komen om boven zichzelf uit te stijgen, 'Maar als wij winnen, gaan we over Ajax heen,' aldus Gio. Kijkend naar de Europese resultaten van Ajax midweeks laat Van Bronckhorst weten: 'Als ik Ajax zie spelen, zie ik een ploeg in vorm. Maar we voelen dat wij een kans hebben. Ja, ik lees overal dat we geen kans hebben. Dat kan, iedereen mag een mening hebben. Dat leeft in mijn groep. Zondag zullen we het zien.'

