Waar blijft de man van 8 miljoen bij PSV?

PSV betaalde afgelopen zomer een dikke 8 miljoen euro voor de komst van Erick Gutierrez, waar de Mexicaan direct de verwachtingen waarmaakte.

Maar die vroege verwachtingen hebben Van Bommel nog niet doen overtuigen, want voorlopig zit er nog geen basisplek in voor Guti bij PSV. En dat terwijl de Mexicaan met drie goals in 100 minuten toch laat zien een versterking te zijn voor het elftal van Van Bommel.

Ook tegen het Engelse Tottenham bleef Guti woensdag op de bank, waar Van Bommel aangaf dat dat niet makkelijk was voor de Mexicaan. 'Net zoals alle andere jongens die niet veel spelen. Iedereen wil graag spelen en kan geïrriteerd en gefrustreerd raken als dat niet zo is. Dat is heel normaal. Of je nou één euro hebt gekost of honderd euro, geeft geen garantie dat je gaat spelen. Gutiérrez is een goede speler, maar dat zijn Bart Ramselaar, Nicolas Isimat-Mirin, Dante Rigo of Matthias Verreth ook. Wij proberen gewoon het elftal op te stellen waarmee wij denken dat we de meeste kans maken om te winnen.'

