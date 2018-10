Mokkende Spartafans na berichtgeving samenwerking Ajax

In Rotterdam is het nieuws dat Ajax de jeugdopleiding van Sparta gaat helpen de komende twee jaar niet goed gevallen, een deel van de aanhang van Sparta zit niet te wachten op de samenwerking met Ajax.

Dit was duidelijk te zien met de spandoeken ’Fuck Am*dam’ en ’Geen talent naar de UFO-tent' vrijdagavond. De komende jaren gaat Ajax de club uit Rotterdam ondersteunen in de jeugdopleiding en scouting, hiervoor maken de Amsterdammers jaarlijks 2 miljoen euro over naar Sparta.

'En wij trekken bij Ajax aan de bel als andere clubs in een toptalent van ons geïnteresseerd zijn,' legt de Technish manager van Sparta uit. 'We behouden onze eigen identiteit, wij blijven daarin bepalend.'

