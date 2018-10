De nieuwkomer Maximiliano Romero lijkt dan eindelijk weer op het veld te staan, en vrijdagavond wist de Argentijn ook nog eens het net te vinden.

Vervolg: Romero op weg terug na goal bij Jong PSV

In het competitieduel tegen FC Dordrecht speelde de Argentijn vrijdagavond mee met Jong PSV, waar hij direct trefzeker was voor de Eindhovenaren. Waar Daneels de score opende voor Jong PSV, was Romero goed voor de 2-0 wat tevens de ruststand bekende.

Jammer genoeg kon Jong PSV de voorsprong niet vasthouden en gaven de Eindhovenaren zoals zo vaak dit seizoen de voorsprong in een tijdsbestek van enkele minuten helemaal weg. Het duel eindigde in 2-2.

