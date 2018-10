Van Bommel na complimenten: Als voetballer hier al geliefd

PSV gaat soeverein aan kop in de Eredivisie, en daar wordt trainer Mark van Bommel geliefd in Eindhoven.

Als trainer van PSV lijkt Van Bommel meer voor elkaar te hebben bij het publiek dan als speler, De manier waarop ik nu met de media omga, verschilt niet met hoe ik dat vroeger deed. Alleen dan ligt de nadruk meer op de voetballer. Ik ben nu trainer, van het grote geheel. Ik kan nu niemand een schop geven, bij wijze van spreken,' zo tekent De Telegraaf op.

'Als voetballer was ik eigenlijk alleen maar geliefd in Eindhoven, of waar ik dan ook speelde. Ik probeerde me altijd te identificeren met het elftal waar ik speelde. En bij al die clubs werd ik gewaardeerd, heel erg zelfs. Door de mensen binnen de organisatie, maar ook door de fans. Dat hoort ook wel een beetje bij de voetballer Van Bommel. Omdat ik misschien wel on-Nederlands was en er alles aan deed om te winnen.'

De trainer van PSV leest en pakt alles op wat er over hem of over PSV wordt geschreven, 'Ik lees veel, maar wel steeds minder omdat ik het er niet altijd mee eens ben. Ik houd vast aan mijn eigen visie. Ongeacht wat er geschreven wordt. Als trainer moet je onafhankelijk denken. Ik werk elke dag met die spelers, praat met ze en weet hoe ze zich voelen. Dat zien de mensen vaak niet. Die baseren zich op negentig minuten en daar hebben ze dan een mening over. Zo hoort het ook. Maar als trainer zijnde moet ik mij daar niets van aantrekken.'

