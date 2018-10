Donderdagavond speelde Fenerbahce het derde Europa League duel, waar RSC Anderlecht met 2-2 het veld afstapte na 90 minuten.

Vervolg: Cocu ziet Fenerbahce stappen maken en ziet perspectieven

Cocu zag na afloop genoeg aanknopingspunten om verder te bouwen aan zijn elftal,w at van een 2-0 achterstand knap terug wist te komen. Dat Cocu de twee tegentreffers moest slikken van notabene oud PSV-er Zakaria Bakkali deed hem extra pijn.

Gelukkig wist Fenerbahce zich via goals van Michael Frey en Hasan Ali Kaldirim knap terug te vechten naar een 2-2 remise en werd een nieuw verlies voorkomen. 'Na die gelijkmaker dacht ik dat de 2-3 er ook nog aan zat te komen,' liet Cocu weten in gesprek met FOX Sports. 'Dat zou helemaal een fantastische comeback zijn geweest.'

Jammer genoeg kon Fenerbahce niet de 3-2 forceren, waardoor het punt een punt genoegen moest nemen. . 'Dat geeft me een dubbel gevoel, want ik vond dat we gewoon goed voetbalden', analyseerde Cocu. 'Maar deze comeback zorgt in ieder geval voor een goed gevoel in ons team. We zitten in een moeilijke fase en dit moet ons wel een steuntje in de rug geven naar het weekend toe.'

Fenerbahce blijft na drie duels in de Europa League op evenveel punten staan en zal over twee weken opnieuw tegen het Belgische Anderlecht spelen om dan wellicht verder uit te lopen richting Europese overwintering.

Cocu ziet Fenerbahce stappen maken en ziet perspectieven

Een korte samenvatting: Donderdagavond speelde Fenerbahce het derde Europa League duel, waar RSC Anderlecht met 2-2 het veld afstapte na 90 minuten..