Nederland heeft het rampjaar van vorig seizoen wat betreft de punten op de UEFA-coëfficiëntenlijst, dit seizoen al ruimschoot goedgemaakt.

Vervolg: Nederland scoort dubbele Europese punten na vorig seizoen

Vorig seizoen strandde zowel Ajax als PSV in de voorronde richting de Champions League en kon niemand uit de Nederlandse Eredivisie de eer hoog houden. Vitesse strandde ook in de voorronde richting de Europa League en Feyenoord en FC Utrecht wisten maar matigjes wat punten bij elkaar te sprokkelen.

Op basis van die prestaties kwam Nederland uit op de 29 plek van de UEFA-coëfficiëntenlijst. Dit seizoen is het echter anders gesteld, wel konden Feyenoord, AZ en Vitesse dit seizoen weinig betekenen in de Europa League, daarintegen zijn PSV en Ajax wel vertegenwoordigd in de groepsfase van de Champions League.

Dit seizoen hebben PSV en Ajax al 4800 punten weten te vergaren, dat tegenover het schrammele 2900 van afgelopen seizoen. Het meerendeel van de punten is hiermee gepakt door de Amsterdammers, die nog geen enkel duel in de Champions League verloren, dat terwijl PSV afgelopen week het eerste puntjes wist binnen te halen.

Nederland scoort dubbele Europese punten na vorig seizoen

Een korte samenvatting: Nederland heeft het rampjaar van vorig seizoen wat betreft de punten op de UEFA-coëfficiëntenlijst, dit seizoen al ruimschoot goedgemaakt..