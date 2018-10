Fenerbahce heeft al twee duels op rij niet meer weten te scoren in de Turke Liga, vanavond wacht het Europa League duel tegen het Belgische Anderlecht.

Vervolg: Cocu: Er moet gewonnen worden, de druk begint toe te nemen

'We hebben ons plan klaar,' laat Cocu weten in aanloop naar het derde Europa League duel. Fenerbahce heeft maar een doel en dat is scoren. 'Het team is beter in balans, niet alleen in Europese wedstrijden. Onze organisatie ziet er de laatste wedstrijden goed uit en we krijgen weinig tegengoals. We willen ook in Europa goed presteren. Je kan denken dat de wedstrijd op zondag is, maar ook deze duels kunnen van invloed zijn.'

Cocu merkt dat de druk toeneemt wanneer er maar niet gewonnen wordt, 'We proberen ons altijd te ontwikkelen als team, of we nu winnen of verliezen. Maar als de druk toeneemt, worden de mentale problemen bij spelers groter. Ze moeten omgaan met meer druk. Sommige spelers houden ervan. Hoe groter de wedstrijd, hoe beter ze spelen. Maar veel spelers houden er niet van.'

Fenerbahce heeft na twee Europa League duels evenveel punten, mocht Fenerbahce vanavond winnen van het Belgische Anderlecht weet het een grote stap te zetten richting Europese overwintering, 'Het belangrijkste voor ons is dat we moeten scoren. We kunnen focussen op individuele kwaliteiten, maar we moeten als team presteren. Wanneer het team het goed doet en we onze aanvallers in stelling brengen, kunnen we scoren. Als een aanvaller een of twee keer scoort, neemt de druk af en win je de wedstrijd.'

Cocu: Er moet gewonnen worden, de druk begint toe te nemen

Een korte samenvatting: Fenerbahce heeft al twee duels op rij niet meer weten te scoren in de Turke Liga, vanavond wacht het Europa League duel tegen het Belgische Anderlecht..