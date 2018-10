Feyenoord legt doelman Justin Bijlow langer vast

Feyenoord heeft de jonge doelman Justin Bijlow langer weten te binden, de goalie ligt nu vast tot medio 2023.

'Mooi dat we opnieuw een talentvolle, zelfopgeleide keeper langer aan ons hebben weten te binden.' Dit seizoen wist Bijlow onder de lat bij Feyenoord uit te groeien tot vaste goalie van de Rotterdammers, waar Vermeer naar de bank werd gespeeld. De goalie die net terug is van een knieblessure wist dit seizoen zelfs een plek in Oranje af te dwingen.

Justin Bijlow tekent een nieuw contract tot medio 2023!

'Toen ik aan het begin van dit seizoen te horen kreeg dat ik de eerste doelman werd, kwam er voor mij al een droom uit,' laat de goalie weten die al sinds de jeugdopleiding bij de Rotterdammers rondloopt. 'Uit deze verlenging spreekt nog meer vertrouwen. Ik geniet van het hier en nu, maar ga er ook alles aan doen om samen met Feyenoord door te groeien naar een hoger niveau en meer successen.'

'Iedereen bij Feyenoord heeft groot vertrouwen in Justin,' laat Technisch Directeur Van Geel weten: 'Nu al is hij een heel goede doelman. Met de eigenschappen die hij heeft, geloven wij dat hij de komende jaren uit kan groeien tot een keeper van een zeer hoog niveau. Ik ben dan ook blij dat Feyenoord en Justin vandaag, met dit nieuwe door hem zelf afgedwongen contract, het wederzijdse vertrouwen in elkaar kunnen laten zien.'

