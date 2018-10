PSV wist woensdagavond tegen Tottenham Hotspur een punt uit het vuur te slepen, maar dat was eigenlijk teveel van het goede.

Vervolg: Dumfries trots: Dit was puur op karakter

Zo zag PSV verdediger Denzel Dumfries ook dat het punt een gelukkig was voor PSV. 'Het was een harde wedstrijd, het ging snel,' begint Dumfries in gesprek met VI. 'Ik moet bekennen: Tottenham is een heel goede ploeg. We hadden het lastig. Ze waren de baas op het veld. Dat hebben we tot nu toe niet op deze manier meegemaakt.'

En toch wist PSV een punt uit het vuur te slepen, 'a, dat is een compliment aan de ploeg. We werden vandaag echt teruggedrukt. Dat is ongebruikelijk voor ons, want we hebben altijd wel de controle. Of het lastiger was dan tegen Barcelona? Tegen Barça kozen we er zelf voor om laag te staan. Thuis wil je wat meer aanvallen.'

PSV moest continue acheruit verdedigen, maar wist op karakter toch een punt uit het vuur te slepen. Dumfries was trots, 'We zijn blijven knokken, niemand verzaakte en bij ieder duel klapten we erop. Ook al liep het niet, je kunt echt zien dat we karakter hebben.'

Dumfries trots: Dit was puur op karakter

Een korte samenvatting: PSV wist woensdagavond tegen Tottenham Hotspur een punt uit het vuur te slepen, maar dat was eigenlijk teveel van het goede..