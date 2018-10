Van Bommel: Natuurlijk gaat er dan van alles door je hoofd

Woensdagavond moesten de Eindhovenaren diep gaan om een punt over te houden aan het treffen met het Engelse Tottenham.

Zo zag PSV trainer Mark van Bommel ook dat PSV goed weg kwam met het behaalde punt. 'Uiteindelijk ben je blij met een punt na zo'n zware avond,' laat De Telegraaf weten. 'Neemt niet weg dat mijn ploeg karakter heeft getoond bij een 2-1 achterstand en het moment aangreep om toch een punt uit het vuur te slepen,' blikt Van Bommel terug naar de rode kaart van Hugo LIoris.

Door het behaalde punt mag PSV nog steeds dromen van Europese overwintering, ''Gemakkelijk wordt het niet, maar dat verwacht je ook niet met drie Europese topploegen in de poule,' al blijft Van Bommel realistisch. 'Spurs hoort daarbij, hebben we gezien in Eindhoven. Niet voor niets eindigen ze achtereenvolgens tweede en derde in de Premier League.'

PSV werd tegen The Spurs vooral op het middenveld overlopen, dat zag Van Bommel ook. 'Na wat kleine omzettingen ging het beter. Je overweegt alles op de bank, ook een wissel van bijvoorbeeld Erick Gutiérrez, maar ik vond dat we met deze formatie de meeste kans maakten op een overwinning.'

