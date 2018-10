Woensdagavond, toen het Champions League duel tussen PSV en Tottenham werd gespeeld, heeft de politie in het centrum van Eindhoven moeten ingrijpen.

Vervolg: Politie pakt vier Ajax fans op in centrum van Eindhoven

De politie heeft in het centrum van Eindhoven vier relschoppers moeten oppakken die rondliepen in een Ajax tenue. Na herhadelijk commando van de politie wilde de vier niet vertrekken en verstoorde ze de rust, waardoor ingrijpen nodig was.

Politie pakt vier Ajax fans op in centrum van Eindhoven

Een korte samenvatting: Woensdagavond, toen het Champions League duel tussen PSV en Tottenham werd gespeeld, heeft de politie in het centrum van Eindhoven moeten ingrijpen..