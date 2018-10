Engelsen snappen niks van afgekeurde goal Sanchez tegen PSV

Woensdagavond wist PSV het Engelse Tottenham Hotspur op 2-2 te houden, daar waar het van geluk mag spreken dat de arbiter de goal van Sanchez afkeurde.

De goal van Sanchez zou zijn afgekeurd omdat spits Kane hinderlijk buitenspel stond, iets wat belachelijk zou zijn volgens medespelers. 'Een belachelijke beslissing van de arbitrage,' laat analist Jenas weten.

'Ik zie werkelijk geen enkele reden waarom de assistent-scheidsrechter zijn vlag omhoog steekt. Hij zal wel hebben gedacht dat Harry Kane buitenspel stond. Maar die staat helemaal niet in de lijn van de bal. Echt een dramatische beslissing.'

Ook toparbiter Mark Clattenburg snapte de keus van arbiter Slavko Vincic niet om de goal af te keuren, 'Harry Kane beïnvloedde het spel niet. Hij stond niet in de lijn van de keeper.'

Jermaine Jenas bemoans dreadful call to chalk off Davinson Sanchez's goal against PSV for offside https://t.co/RF0y6mPC13 pic.twitter.com/zS27X6POvI