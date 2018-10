Salah trots op record van 50 goals in shirt Liverpool

De Egyptisch international Mohamed Salah speelt pas vanaf de zomer van 2017 in het shirt van Liverpool, maar heeft nu al de 50 goals weten te bereiken.

In het Champions League duel met Rode Ster Belgrado wist Salah treffers 49 en 50 voor zijn rekening te nemen, daar had de sterspeler van The Reds slechts 65 duels voor nodig.

5⃣0⃣ @LFC goals in just 65 games.

A #UCL night that won't be forgotten in a hurry by @MoSalah!

Salah heeft hiermee een stokoud record uit de jaren 40 weten te verbeteren, dat record stond op naam van Albert Stubbins die in 77 duels tot 50 treffers kwam voor Liverpool FC.

Salah was na afloop van het Champions League duel dan ook bijzonder trots, 'Het is een prachtig record. Ik hoop nog veel goals te maken voor Liverpool.' Ook coach Klopp was opgelucht, want de scoringsdrift van Salah leek even te stokken, 'Hopelijk komt het geklets dat hij te weinig scoorde nu ten einde. Ik heb nooit getwijfeld aan hem en voor een speler is het ook niet goed als hij gaat twijfelen of hij het nog wel kan.'

