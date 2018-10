Ajax is het Champions League seizoen maar wat goed begonnen, het schrijft zelfs bijna historische cijfers.

Vervolg: Ajax dichtbij CL overwintering: In november naar Portugal

De ploeg van Ten Hag heeft na drie speelronden al twee overwinningen en een remise weten te boeken en is nog ongeslagen in de Champions League. Over twee weken moet de ploeg naar Portugal voor het uitduel met Benfica. Bij winst op de Portugese grootmacht levert dat de club 2.7 miljoen euro op, maar dat niet alleen.

Bij winst op Benfica is Ajax zeker van de knock out fase van de Champions League, iets wat de Amsterdammers nogmaals 9.5 miljoen euro op zal leveren. Daarbij mogen de racetten uit het duel in de achtste finales ook nog eens een slordige miljoen opleveren, daarbij kan Ajax zich dus rijk rekenen. .

