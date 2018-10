Ronald Koeman nieuwe voorzitter coaches betaald voetbal

Ronald Koeman, de bondscoach van het Nederlands Elftal, is de nieuwe voorzitter van de coaches betaald voetbal.

De keuzeheer volgt hiemee Hans Berger op. 'De vakvereniging is uitermate content met deze benoeming', schrijft CBV in een verklaring. 'Het bekrachtigt de goede relatie tussen de persoon Ronald Koeman en CBV en bewijst dat beide partijen hechten aan een constructieve en nauwe samenwerking tussen KNVB, (bonds-) coaches en vakvereniging.'

Coaches betaald voetbal is een vakvereniging die de samenwerking met het buitenland behoudt, met de komst van Koeman is het nu in totaal versterkt tot 7 leden.

