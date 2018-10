Jorgensen: Ajax is niet veel beter dan Feyenoord

Aankomende zondag staat de Klassieker op het programma in de Eredivisie speelronde 10, waar Ajax de Rotterdammers ontvangt.

Feyenoord spits Nicolai Jorgensen is van mening dat Feyenoord niet veel onderdoet voor de Amsterdammers, daar waar de Deen nog wel altijd wacht op een overwinning van de Rotterdammers tegen rivaal Ajax.

'Ze spelen goed voetbal, Ajax, dat durf ik wel te onderkennen, maar dat maakt ons niet kansloos, hoor,' laat de Deen weten in gesprek met VI. 'Eén ding staat vast: we moeten in de Johan Cruijff Arena een heel goede wedstrijd gaan spelen, willen we daar winnen. Resultaten uit het verleden geven ons op voorhand weinig kans, maar zeggen tegelijkertijd niets over aanstaande zondag.'

'Hoelang het geleden is dat Feyenoord in Amsterdam heeft gewonnen? Toevallig ben ik een week of drie geleden met Dirk Kuijt wat gaan eten en begon hij erover. Dat was in 2005, dertien jaar geleden alweer. Dirk scoorde toen en laat nooit na dat nog even te benoemen. Ik zie het als een mooie uitdaging dat nu weer voor elkaar te krijgen. Bij Feyenoord heb ik alles al gewonnen: het kampioenschap, de beker, Johan Cruijff Schaal, maar het is nog niet gelukt van Ajax te winnen. Ik zie dat wel gebeuren, waarom niet? Wij moeten kijken naar wat wij zelf kunnen. Natuurlijk, Ajax zit in een goede fase, maar ik vind niet dat ze veel beter zijn dan wij.'

'Ik hou van de rivaliteit zoals die bestaat tussen Ajax en Feyenoord, als het maar wegblijft van de randzaken. Dan is het goed voor het voetbal. Ieder team heeft een rivaal nodig, een opponent die het beste naar boven haalt. Toen ik nog bij Kopenhagen speelde, was Brøndby onze aartsvijand, alleen zat die club toen in een moeilijke fase met allemaal geldproblemen. Dan blijft de rivaliteit wel bestaan, maar het speciale is dan toch weg,' gaat de Deen verder.

'Ik hoop altijd dat je je eeuwige rivaal treft met een gelijk aantal punten, dat er echt iets op het spel staat. Zondag is dat het geval, het verschil is twee punten. Wij krijgen de kans ons weer helemaal te mengen in de titelstrijd, terwijl een overwinning ook een geweldig cadeau zou betekenen voor de stad en de supporters,' beseft de 27-jarige Jorgensen.

'In de twee jaar dat ik nu in Rotterdam speel, besef ik heel goed wat een zege op Ajax ín Amsterdam teweeg zou kunnen brengen. Winst of verlies, de titelstrijd wordt in dat duel niet beslist en het gaat maar om drie punten; het is vooral een goed gevoel dat we zondag kunnen winnen.'

