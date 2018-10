Ajax gaat Sparta drie jaar helpen met jeugdopleiding

Ajax en Sparta gaan de samenwerking wat betreft de jeugdopleiding intensiveren, zo laat Sparta donderdag weten.

Ajax is van plan de komende drie jaar de club te helpen met betrekking tot scouting, training en opleiding van de jeugdtalenten. Op andere vlakken laten beide clubs weten dat er geen samenwerkingsverbanden zijn aangegaan.

De afgelopen jaren hadden Ajax en Sparta al een goede samenwerking opgezet, maar die gaat nu dus geintensiveerd worden. 'Ajax streeft uiteraard naar een zo hoog mogelijk niveau van de eigen opleiding en is daarom altijd op zoek naar exceptionele talenten. Dankzij de kwaliteit van de jeugdopleiding van Sparta in al haar facetten doen Ajax en Sparta reeds jaren zaken. Ajax is zich er als geen ander van bewust dat de jeugdopleiding de slagader van de club is,' valt te lezen in een statement.

