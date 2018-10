Goed begin Ajax in Champions League zorgt voor legendarische statistieken

Ajax is dit seizoen bijzonder goed begonnen aan het avontuur in de Champions League, na de zege op Benfica dinsdagavond staan de Amsterdammers op 7 punten na drie duels.

Dit is een legendarisch aantal punten na drie speelronden, iets wat in de jaren 90 voor het laatst voorkwam. In het seizoen 1994/1995 won Ajax de Champions League en begon het voor de Amterdammers ook na drie duels met 7 punten. Precies een seizoen later flikte Ajax het om na drie speelronden in de Champions League op 9 punten te staan, waar toentertijd ook de finale werd gehaald met werd verloren.

PSV lukte het in het seizoen 2006/2007 ook om na drie speelronden op 7 punten te staan, daarvoor was toen een 0-0 tegen Liverpool nodig, een 0-1 overwinning op Bordeaux en 2-1 tegen Galatasaray. Toen was Liverpool in de kwartfinale de laatste halte voor de Eindhovenaren.

