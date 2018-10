PSV spits Luuk de Jong was in de slotfase nog goed voor de 2-2, waardoor PSV het eerste punt in de Champions League wist te behalen.

Vervolg: Luuk de Jong: Misschien mag je dit wel geluk noemen

'Een wonder? Ik denk het wel,' laat de spits na afloop weten. 'Tottenham is één van de best voetballende ploegen van de Premier League, dat wisten we van tevoren. Maar we speelden te afwachtend en hanteerden te snel de lange bal in de opbouw, terwijl we juist moesten durven voetballen.'

De aanvoerder van PSV vond dat de ploeg veel te licht aan het werk ging, 'Het mag ook wel eens een keer misgaan, je moet gewoon blijven proberen. Want de hele tijd achter de bal aanlopen is gewoon heel zwaar. Tottenham is namelijk ijzersterk in het positiespel, de goal van Lozano was eigenlijk tegen de verhouding in ook. Dan maken zij de 1-1 en de 1-2 en weet je dat het moeilijk wordt.'

'Omdat het slechts 1-2 staat, ga je twijfelen. Moeten we nu vol druk zetten? Dat is moeilijk. Op een gegeven moment gingen we wel, maar werd er niet aangesloten. Daar stoorde ik me aan, want dan moet je als aanvallers heel veel lopen.'

Luuk de Jong: Misschien mag je dit wel geluk noemen

Een korte samenvatting: PSV spits Luuk de Jong was in de slotfase nog goed voor de 2-2, waardoor PSV het eerste punt in de Champions League wist te behalen..