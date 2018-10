PSV dankzij late goal De Jong naar eerste punt in Champions League

PSV heeft woensdagavond het eerste punt in de Champions League weten te bemachtigen, de ploeg van Van Bommel kwam goed weg tegen het Engelse Tottenham Hotspur.

Waar een pak slag opnieuw op de loer lag, kwam PSV in de eerste helft nog wel op voorsprong via een goed doorgejaagde actie van Lozano. De Mexicaan strafte een verdedigende fout af van oud Ajacied Alderweireld, waarna hij doelman LIoris verschalkte en via het been de bal als een lob over de goalie in het doel zal verdwijnen.

Daar waar PSV eerder al aan een achterstand was ontnapt omdat de arbiter een goal afkeurde vanwege vermeend buitenspel van Kane. Het was voor Tottenham het teken een tandje bij te schakelen, waarna het na enkele kansen via Lucas Moura op gelijke hoogte kwam en PSV kansloos liet.

Na rust wilde PSV meer en kwam het bijna op voorsprong, waar het voor rust al de lat had geraakt via Pereiro, maar Tottenham had het overwicht en wist 10 minuten na rust dan ook de voorsprong te pakken.

Mede door het cordaad optreden van doelman Zoet voorkwam PSV een verdere achterstand en zag het Tottenham met 10 man kwam te staan na een overtreding van doelman LIoris op Lozano. De goalie kon met een directe rode kaart inrukken.

PSV begon aan het slotoffensief tegen 10 man van Tottenham en zag enkele minuten voor tijd een mislukte inzet van Rosario via De Jong alsnog binnengewerkt worden.

Door het punt houdt PSV nog zicht op de derde plek in de groep, wat recht geeft op Europa League voetbal na de winterstop.

