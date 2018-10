Vinicius Junior staat momenteel onder contract bij het Spaanse Real Madrid, waar PSV eerder ook al interesse in hem toonde.

Vervolg: PSV wilde Braziliaan Vinicius Junior halen in verleden

Dit laat oud Technisch Manager Marcel Brands weten, de talentvolle Braziliaan werd al een tijdje gevolgd door PSV. Maar het 16-jarig talent wist afgelopen zomer voor 45 miljoen euro de overstap te maken naar het Koninklijke Real Madrid.

Brands liet in een gesprek met VI weten dat PSV beter haar ogen kan richten op het Latijns Amerikaans, waar de spelers nog wel betaalbaar zijn. 'PSV heeft door het verleden een heel goede naam in Brazilië en heeft dertig jaar geleden pionierswerk verricht met Romário. Nog altijd is het 'PSV, daar hebben Romário en Ronaldo gespeeld', als ik daar ben.'

Toch is alleen een grote naam allang niet meer genoeg, 'Watford haalde vorig jaar Richarlison voor twaalf miljoen euro uit Brazilië zonder dat hij echt veel gepresteerd had. PSV kan zo'n risico niet lopen.'

PSV wilde Braziliaan Vinicius Junior halen in verleden

Een korte samenvatting: Vinicius Junior staat momenteel onder contract bij het Spaanse Real Madrid, waar PSV eerder ook al interesse in hem toonde..