Na de late zege op het Portugese Benfica van dinsdagavond, is Ajax hard op weg om zich te mogen melden bij de laatste zestien in de Champions League.

'Er zat wel wat geluk bij de goal, maar daarvoor hebben we aardig wat kansen gehad,' liet de Deen na afloop weten in gesprek met NOS. In de tweede helft had Ajax het meer onder controle, al waren de Portugezen met de counter een aantal keer gevaarlijk. De ploegen waren deden niet onder voor elkaar zag ook de middenvelder, 'Ik denk dat het de eerste helft een beetje heen en weer ging en dat we de tweede helft beter onder controle hadden. Daaruit konden we ons eigen voetbal beter spelen. Maar het is een goede ploeg.'

Ten Hag wisselde laat en zorgde met zijn wissel dat David Neres met zijn voorzet de winnende voorzet gaf, 'Natuurlijk is hij teleurgesteld dat hij niet speelt en dat is ook terecht. Dan is dit wel de juiste manier om het te laten zien. Hij komt in het veld en maakt een fantastische actie op de achterlijn. Daarna geeft hij hem goed voor en maken we een goal..'

In poule E is Ajax nu de koploper, maar heeft het evenveel punten als Bayern Munchen, bij een overwinning in Portugal over twee weken is de Champions League overwintering een feit, al week de middenvelder dat dat allerminst makkelijk zal worden, 'Als je ziet hoe ons publiek erachter stond, helpt dat je wel. We hebben nog drie wedstrijden te gaan, maar als we zo blijven spelen is de kans groot dat we gaan overwinteren. Als je drie wedstrijden hebt gespeeld en je hebt zeven punten gehaald, dan is dat natuurlijk fantastisch.'

Schöne: Op deze manier kunnen we CL overwinteren

