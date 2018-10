Ajax nam het in de derde wedstrijd van de UEFA Champions League op tegen het Portugese SL Benfica. Beide ploegen strijden nog volop voor de top twee en dat werd dan ook een interessante strijd.

Vervolg: Ajax in slotseconden langs Benfica in avondje CL

Het Ajax van Erik ten Hag stond weer in de bekende 4-3-3 opgesteld en Benfica streed in een 4-5-1 tegenover dat goed samengestelde elftal. Voorin bij Benfica stond Haris Seferovic met Eduardo Salvio, Pizzi en Rafa Silva goed aanvallend opgesteld. Ajax koos voorin voor Dušan Tadić, Kasper Dolberg en Hakim Ziyech. Achterin stond Daley Blind naast Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong weer op het middenveld.

Benfica was het eerste half uur veel gevaarlijker dan Ajax, Salvio had hier en daar kansen en na twee minuten was Rafa al bijna trefzeker maar André Onana had de bal makkelijk te pakken. Ziyech en Dolberg wilde graag scoren maar dat wilde maar niet lukken. Noussair Mazraoui was in de eerste helft ook slordig maar kwam daar een paar keer goed weg.

Dus de tweede helft in met een 0-0 op het bord maar wél een interessante wedstrijd. Dat woord ebte wel aardig weg in de tweede helft, Ajax en Benfica namen allebei wel genoegen met één punt op een paar kansen na van vooral Ziyech en Schöne met vrije trappen en schoten op doel. Donny van de Beek tikte nog op doel maar Odisseas Vlachodimos hield de ballen er goed uit vanavond.

In de extremis leek Benfica er nog even snel mee vandoor te gaan maar even later was daar een klutsbal die min of meer voorlangs ging na een goede actie van invaller David Neres, vervolgens was daar Mazraoui en die kon de bal er samen met een voet van Benfica vol in werken en dan was daar opeens de 1-0 met nog een halve minuut extra tijd op de klok. Ajax op zeven punten en Benfica blijft verdrietig achter in Amsterdam.

