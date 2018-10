Real Madrid wil Mourinho als opvolger Lopetegui en wacht op ontslag bij United

Het Spaanse Real Madrid wacht vol verwachting op het ontslag van de Portugese oefenmeester bij het Britse Manchester United.

De Portugees zit op de schopstoel bij de Engelse grootmacht, daar waar Real Madrid ook trainer Lopetegui wil lozen en de Portugees maar wat graag wil terughalen. Volgens El Pais is er al contact geweest tussen Mourinho en Real Madrid over een eventuele terugkeer.

Van eind mei 2010 tot de zomer van 2013 stond de Portugees al eens voor de groep bij Madrid, daar waar de Portugees eenmaal kampioen wist te worden en FC Barcelona van de troon stootte. Alleen het vertrek van de Portugees ging niet zonder slag of stoot, waar Mourinho met de leiding niet door een deur kon.

Voor Mourinho zelf is het geen noodzaak om te vertrekken, al zit de club met de handen in het haar wat betreft zijn financiele vergoeding. Maandag werd de Portugees nog gepolst wat hij zou vinden van een eventuele terugkeer naar Madrid, ''Ik heb hier een contract en ben gelukkig in Manchester. Ik wil mijn contract tot de laatste dag uitdienen, ik denk alleen maar aan Manchester United.'

