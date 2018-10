De KNVB heeft eindelijk gehoor gegeven aan de oproep voor PSV en Ajax in de Champions League. De twee topclubs kunnen nu in alle rust toewerken naar de Europese duels.

Vervolg: PSV en AJAX krijgen meer rust in competitieschema van KNVB

Hiermee volgt de KNVB het voorbeeld van andere competities in Europa. Jan Bluyssen, manager competitiezaken bij de KNVB geeft tekst en uitleg waarom dit wordt gedaan, ''Wij vinden dat we de verplichting hebben om de Nederlandse clubs zo veel als mogelijk de ruimte te geven om op Europees niveau optimaal te kunnen presteren. Dat is in het belang van het Nederlandse voetbal en dus in het belang van alle Nederlandse clubs.'

