FC Twente na zesklapper op Jong Utrecht in top Keuken Kampioen Divisie

Maandagavond heeft FC Twente op bezoek bij Jong FC Utrecht genadeloos hard uitgehaald, het werd 1-6 in het voordeel van de Tukkers.

FC Utrecht verdediger Mokono moest na een klein halfuur spelen al met zijn tweede en dus rood van het veld, wat het voor FC Twente extra makkelijk maakte met een man meer. FC Twente kende al een vroege voorsprong door treffers van Boere (penalty) en Javier Espinosa, waardoor het in de tweede helft gemakkelijk uitliep naar een 1-6 overwinning.

Door de ruime overwinning is FC Twente nu derde in de Eerste Divisie, alleen koploper Go Ahead Eagles en runner up Sparta moet het nog voor zich dulden.

