Blind weet euforie bij Ajax te temperen: Benfica is niet zomaar te pakken

Dinsdagavond komt de nummer 3 uit groep E op bezoek, Benfica heeft slechts een punt minder dan de Amsterdammers en willen dat in Amsterdam rechtzetten. Ajax denkt er echter aan om uit te lopen naar vier punten en een stevige basis neer te zetten richting de tweede ronde.

Blind weet echter dat het niet makkelijk zal gaan, 'Het is typisch Nederlands dat voor het begin van de Champions League niemand iets voor onze kansen gaf en iedereen er nu vanuit gaat dat wij Benfica ’even’ verslaan,' aldus de Nederland in gesprek met De Telegraaf.

'Benfica is een club die al jaren meedoet op dit niveau, dus daar win je niet zomaar van en pak je ook niet zomaar een punt tegen. We zullen weer op ons best moeten zijn.'

Blind weet dat Ajax moet overtuigen en er vanaf minuut 1 moet staan, 'De sfeer in de Johan Cruijff ArenA is fantastisch, zeker bij Europese wedstrijden. Maar de laatste tijd voelen we ook veel steun in de competitie. Ik denk dat de fans weer graag naar het stadion komen. Het is mooi dat we die connectie weer hebben.'

