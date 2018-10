Ajax wil sleutelduel tegen Benfica zien als kans op CL overwintering

In groep E is Ajax de trotse koploper, daar waar het dinsdagavond in de eigen Arena het Portugese Benfica treft.

Waar Ajax vier punten kan uitlopen op het Portugese Benfica, willen de Amsterdammers een belangrijke slag slaan in het sleutelduel met de Portugese grootmacht. Het duel met Benfica wordt dan ook gezien als sleutelduel zo vertelt Ten Hag maandag op de persconferentie, 'Het is een cliché, maar dat is wel zo'

'Je moet je thuiswedstrijden winnen, daar gaan we voor,' gaat Ten Hag verder, 'Als een gelijkspel het maximaal haalbare is, dan moet je dat omarmen. Maar we zullen voor de winst gaan, dan staan we er heel goed voor.'

Ajacied Hakim Ziyech ziet dat Ajax met iets moois bezig is in de Champions League, 'a, dat zijn we zeker. Het seizoen is nog lang, maar we zijn op de goede weg om iets bijzonders neer te zetten.' Daar waar het plezier weer terug lijkt bij de ploeg, 'Dat is niet alleen van de buitenkant, dat is echt zo, iedereen kan goed met elkaar opschieten en heeft veel voor elkaar over.'

Dat kan leiden tot een Europese overwintering, 'Nationaal gezien is het best lang dat de club geen prijzen heeft gepakt. Internationaal hebben we twee jaar geleden ook wat neergezet. Maar het gevoel van 'nu of nooit' is er wel.'

'We willen spelen om de prijzen. Of dat morgen begint? Dat is al begonnen.'

