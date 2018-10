Met maarliefst 36 goals voor en slechts drie tegentreffers, heeft PSV bijna het beste doelsaldo ooit gehaald.

Vervolg: PSV heeft bijna beste doelsaldo ooit na negen speelronden

Na negen speelronden staat de teller op +33 voor PSV, dan deed de club alleen in het seizoen 1999/2000 beter met 42-8 na negen duels. In het seizoen 1989/1990 wist PSV ook 36 keer te scoren na 9 speelronden, en in het seizoen 1987/1988 waren dat er zelfs 40.

PSV krijgt dit seizoen in de Eredivisie weinig tegengoals te verwerken, en dat terwijl in de Champions League al 8 tegentreffers staan genoteerd.

PSV heeft bijna beste doelsaldo ooit na negen speelronden

Een korte samenvatting: Met maarliefst 36 goals voor en slechts drie tegentreffers, heeft PSV bijna het beste doelsaldo ooit gehaald..