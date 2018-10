'Het is mooi dat we in aanloop naar een belangrijke wedstrijd ook alles eruit willen halen,' liet Pereiro weten na afloop van het duel met FC Emmen.

Vervolg: Pereiro: We willen allemaal het maximale, iedere wedstrijd

Pereiro is dolblij met het vertrouwen van de coach, waar hij dit seizoen al meer goals heeft gemaakt na 9 duels dan het hele vorige seizoen. 'Ik neem natuurlijk ook de penalty’s, maar op mijn huidige plek voel ik me goed. Iedereen blijft bij ons ook rustig na zo'n zege. We kijken na een grote overwinning gewoon weer waar we onszelf kunnen verbeteren.'

Pereiro blikt meestal uit in grotere duels, maar nu was hij tegen het nietige FC Emmen ook van waarde. Woensdag wacht voor PSV het alles of niets duel tegen Tottenham, 'Een grote ploeg en ik verwacht een moeilijke wedstrijd, maar wij gaan zeker kansen krijgen. Die moeten we zien te pakken.'

Pereiro: We willen allemaal het maximale, iedere wedstrijd

Een korte samenvatting: 'Het is mooi dat we in aanloop naar een belangrijke wedstrijd ook alles eruit willen halen,' liet Pereiro weten na afloop van het duel met FC Emmen..