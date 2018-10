Aankomende zondag staat de Klassieker op het programma in de 10e speelronde van de Eredivisie, waar Ajax het Rotterdamse Feyenoord op bezoek krijgt.

Vervolg: Clasie: Ajax op dit moment beter dan PSV

Feyenoord wist jl. weekend met 3-0 te winnen van PEC Zwolle, maar speelde de tweede helft erg matig. Terwijl Ajax geen kind had aan SC Heerenveen en met 4-0 van het veld stapte.

De tweede helft van Feyenoord tegen PEC was niet het beste liet Clasie weten na afloop in gesprek met FOX Sports, 'We hebben dit seizoen vaker zulke momenten gehad. Een dramatische eerste helft en een goede tweede helft, vandaag was het andersom. In de tweede helft liepen we vaak achter de bal aan. Ik denk dat we niet goed stonden en we konden geen druk zetten.'

Feyenoord stond in de rust met 2-0 voor en geloofde het de tweede helft wel, 'Als het 0-0 staat, geef je misschien toch iets meer gas in een tweede helft. Dat mag niet gebeuren in onze situatie. Stel dat de 2-1 valt, dan kan je het nog heel moeilijk krijgen. Dat is voor ons iets om aan te werken.'

'Het is duidelijk dat Ajax op dit moment een stuk beter voetbalt dan wij. Het gemak waar zij mee winnen, daarin hebben wij het moeilijk,' blikt de middenvelder vast vooruit naar de Klassieker van volgende week. 'Het is altijd een wedstrijd op zich. De wedstrijd van het jaar, we weten wat ons te doen staat..'

