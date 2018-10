Afgelopen zaterdag in het met 4-0 gewonnen duel tegen SC Heerenveen, kreeg Ajax een strafschop toegekend.

Tadic: Dit was de moeiste van allemaal tot nu toe

Tadic nam zijn verantwoordeijkheid bij Ajax en faalde niet vanaf 11 meter tegen de Friezen, en dat na zijn misser tegen Roemenie in de interlandbreak. 'Juist na een gemiste strafschop wil ik zo snel mogelijk het goede gevoel hebben,' liet de Ajacied weten in gesprek met De Telegraaf.

'Ik heb veel vertrouwen in mezelf, maar als je een paar penalty’s hebt gemist, denk je: Come on, score a goal.'

'Ik houd ervan om mijn verantwoordelijkheid te pakken. Dit was wellicht wel een van mijn moeilijkste penalty’s ooit,' aldus Tadic die met zijn benutte strafschop alweer de zesde goal van het seizoen maakte. 'Zoals iedereen die een strafschop nam, had ik veel meer te verliezen dan ik kon winnen. Het rare is dat iedereen verwacht dat je een doelpunt maakt. Maar zo makkelijk is dat niet. Kijk maar hoe veel penalty’s er elke week misgaan.'

En dat terwijl de Derby Star bal bij de Servier niet goed valt en Ajax altijd met Adidasballen traint, 'Deze bal was heel licht en dan moet je hem zachtjes raken. Bij zwaardere ballen kun je meer power geven. Als een bal zo licht is, kun je hem veel moeilijker controleren. Zelfs Lasse Schöne vindt deze bal niks.'

