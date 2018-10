Opnieuw is er in Spanje ophef over een eventuele terugkeer van Neymar naar FC Barcelona, maar de club ontkent alles.

Vervolg: FC Barcelona: Geen intentie om Neymar terug te halen

Voorzitter Josep Maria Bartomeu liet weten dat er absoluut geen plannen zijn om Neymar terug te halen naar Camp Nou. 'Neymar Hij ging weg en er zijn geen plannen om hem terug te halen,' laat de voorzitter weten in gesprek met Catalanya radio. 'We zijn niet van plan om in januari iemand vast te leggen, tenzij de coaches eerder om iemand vragen. Het is een kleinere selectie omdat we B-teamspelers hebben die in het eerste team kunnen spelen.'

Tot op heden kwam Neymar al tot 30 duels voor PSG, waarin hij iets minder vaak het net vond (28 keer).

FC Barcelona: Geen intentie om Neymar terug te halen

Een korte samenvatting: Opnieuw is er in Spanje ophef over een eventuele terugkeer van Neymar naar FC Barcelona, maar de club ontkent alles..